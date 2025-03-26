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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile hücum oyuncusu Allan Saint-Maximin arasında atışma gerçekleşmişti. İki isim arasındaki gerilim sonrası karar çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı - lacivertliler, rakibini yenerek Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 2

Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de daha önce ciddi şekilde atışan Jose Mourinho ve Allan Sait-Maximin arasındaki buzlar eridi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 3

Sarı - lacivertlilere sezon başında Al-Ahli'den kiralık olarak katılan Fransız futbolcu, geçtiğimiz günlerde kadroya alınmamasının ardından hocası ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 4

Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Maximin, tecrübeli teknik direktörün kendisi için yaptığı "Fit değil" eleştirisiyle ilgili olarak kendi antrenman verilerini ve mevcut kilosunu paylaşmıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 5

Jose Mourinho ise oyuncusunun paylaşımı sonrasında oldukça sert ifadeler kullanmıştı. Portekizli çalıştırıcı, "Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. O yüzden hiçbir zaman kendisi için şunu söyleyemem, kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır." demişti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 6

Sözcü'nün haberine göre Allan Saint-Maximin, hatasını anlayarak Jose Mourinho'dan özür diledi. Affedilen ve takımla antrenmanlara çıkan deneyimli futbolcunun istekli görüntüsünün ve hırsının dikkat çektiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 7

Ayrıca 28 yaşındaki futbolcunun Bodrum FK maçının kadrosunda yer almasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 8

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Maximin, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi - 9
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