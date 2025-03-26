Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Maximin arasındaki "illegal" geriliminde son karar verildi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile hücum oyuncusu Allan Saint-Maximin arasında atışma gerçekleşmişti. İki isim arasındaki gerilim sonrası karar çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı - lacivertliler, rakibini yenerek Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.