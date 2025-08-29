Fenerbahçe’de Jürgen Klopp iddiası

Birkaç yıl amatör olarak futbol oynadıktan sonra Klopp, 1. FSV Mainz 05 kulübünde önce oyuncu olarak, 2001'den itibaren de antrenör olarak çalıştı. 2004'te FC Mainz'ı ilk kez Bundesliga'ya taşıdı. 2008 yılında Borussia Dortmund'a geçti. Dortmund ile 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonu oldu. 2012'de Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte şampiyonluk ile tamamladı. Ayrıca Dortmund ile 2012/13 futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.