Fenerbahçe’de Jürgen Klopp iddiası
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken, kulislerde dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Avrupa futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Jürgen Klopp’un, sarı-lacivertlilerin aday listesinde yer aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek yeni ismi belirlemek için çalışmalara hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte farklı alternatifler masaya yatırılırken, gündeme gelen adaylar arasında Avrupa futbolunun en önemli teknik adamlarından Jürgen Klopp’un da bulunması dikkat çekti. Klopp isminin geçmesi hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, resmi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.