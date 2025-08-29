NTV.COM.TR

Fenerbahçe’de Jürgen Klopp iddiası

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürerken, kulislerde dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Avrupa futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Jürgen Klopp’un, sarı-lacivertlilerin aday listesinde yer aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim, takımın başına geçecek yeni ismi belirlemek için çalışmalara hız verdi. Sarı-lacivertli kulüpte farklı alternatifler masaya yatırılırken, gündeme gelen adaylar arasında Avrupa futbolunun en önemli teknik adamlarından Jürgen Klopp’un da bulunması dikkat çekti. Klopp isminin geçmesi hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda büyük heyecan yaratırken, resmi gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

JÜRGEN KLOPP KİMDİR?

Jürgen Norbert Klopp, 16 Haziran 1967’de Almanya’nın Stuttgart kenti yakınlarındaki Glatten kasabasında doğdu. Futbolculuk kariyerine savunma ve santrfor mevkilerinde başladı, ancak asıl başarısını teknik direktörlükte gösterdi.


Birkaç yıl amatör olarak futbol oynadıktan sonra Klopp, 1. FSV Mainz 05 kulübünde önce oyuncu olarak, 2001'den itibaren de antrenör olarak çalıştı. 2004'te FC Mainz'ı ilk kez Bundesliga'ya taşıdı. 2008 yılında Borussia Dortmund'a geçti. Dortmund ile 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonu oldu. 2012'de Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte şampiyonluk ile tamamladı. Ayrıca Dortmund ile 2012/13 futbol sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Mainz 05 (2001–2008): Futbolu bıraktıktan hemen sonra Mainz’ın teknik direktörü oldu. Takımı Bundesliga’ya çıkararak kulüp tarihine geçti.

Borussia Dortmund (2008–2015): Dortmund’da gösterdiği performansla adını tüm dünyaya duyurdu. 2010–11 ve 2011–12 sezonlarında Bundesliga şampiyonu oldu, 2013’te takımıyla Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Liverpool (2015–2024): En uzun süre görev yaptığı kulüp oldu. Liverpool’a 2019’da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020’de ise 30 yıl aradan sonra Premier League şampiyonluğunu kazandırarak kulüp tarihine geçti. Ayrıca UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı da kazandırdı.

JÜRGEN KLOPP'UN KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Almanya Frankfurt altyapısında başlayan Jürgen Klopp, 270 karşılaşmada 1.50 puan ortalamasıyla çalışan tecrübeli teknik adam sırasıyla Dortmund ve Liverpool’u çalıştırdı. Dortmund’ta 319 karşılaşmada görev yapan Alman çalıştırıcı 1.91 puan ortalaması yakaladı. Kariyer sıçrayışını İngiliz ekibi Liverpool’da yapan Jürgen Klopp, 489 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

JÜRGEN KLOPP'UN TAKTİĞİ 

Klopp, futbol dünyasında "Gegenpressing" (geçiş oyunu ve yüksek pres) taktiğini en iyi uygulayan teknik adam olarak bilinir. Dinamik, mücadeleci ve tempolu oyun anlayışıyla hem sahada hem kenarda enerjik tavırlarıyla öne çıkar.

