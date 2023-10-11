Fenerbahçe'de kolej havası: Değişimin şifreleri

GERİ PAS YOK

Sabah'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın bir diğer başarısı da orta alanda oyun kurma konusunda gerçekleşti. İsmail Yüksek - Fred ve Szymanski üçlüsü ile yüksek tempo yakalayan sarı-lacivertli ekip, topa sahip olduğunda neredeyse hiç geri pas yapmadı. Dikine pas yapan Fenerbahçe, gollerinin birçoğunu böyle kaydetti.