Fenerbahçe'de kolej havası: Değişimin şifreleri
Fenerbahçe, şu ana kadar çıktığı 16 resmi maçı kazandı. Bu performansla birlikte hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da lider. Öte yandan İsmail Kartal yönetimin de son 4 maçtır kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler ligde en az gol yiyen takım konumunda. İşte Fenerbahçe'deki değişimin şifreleri...
İSMAİL KARTAL TANDEMİNİ BULDU
Jorge Jesus döneminde de hücum aksiyonları iyi olan Fenerbahçe, kalesinde çok gol gördüğü için savunma anlamında eleştiriliyordu.
Sarı-lacivertli ekip teknik direktör İsmail Kartal ile beraber bu sorunu çözmüş gibi görünüyor.
Sezon başında Peres - Becao tandemiyle başlayan Kartal, Peres'in sakatlanmasıyla birlikte Djiku'yu stopere monte etti.
Düzenli şans vererek Osayi-Samuel'i kazandı ve 16 maçta 46 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 7 gol gördü.
Öte yandan sarı-lacivertli ekip 8. hafta itibarıyla Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda.