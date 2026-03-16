Fenerbahçe'de kriz sona erecek mi? Antrenmandaki görüntü dikkatlerden kaçmadı
16.03.2026 09:02
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Karagümrük deplasmanına çıkan ve namağlup serisi 2-0'lık yenilgiyle son bulan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde son 4 maçın 3'ünde yaşanan puan kayıpları sonrası başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu iki toplantı birden yapmıştı.
Başkan Saran, ilk toplantıda yöneticileriyle görüşürken ikinci toplantıda ise teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek'le konuşmuştu.
TEDESCO VE ÖZEK İLE DEVAM
Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Tedesco ve Özek ile yola devam kararı alınmıştı. Sadettin Saran, gerekli ültimatomların verildiğini ve takımın çıkışa geçeceğini söylemişti.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin ilk idmanında dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
YÖNETİM İDMANDA
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanı futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.
TALISCA GERİ DÖNDÜ
Diğer yandan sakatlığını atlatan Anderson Talisca, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
SKRINIAR BİREYSEL ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan, takım kaptanı Milan Skriniar ise sahaya indi ve kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
17 Mart Salı günü Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, şu anda Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçını kazanarak puan farkını maç fazlasıyla 4'e düşürerek milli araya girmeyi planlıyor.
Liverpool maçı nedeniyle Göztepe ile oynayacağı müsabaka ertelenen Galatasaray ise milli ara sonrası açıklanacak tarihte rakibiyle karşılaşacak.