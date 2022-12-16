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Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı. Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan iki oyuncuya, takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü - 1

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü - 2

Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular 2 grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü - 3

Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ve Nazım Sangare takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü - 4

Uzun zaman sonra takım çalışmalarına başlayan iki oyuncuya, takım arkadaşları coşkulu bir karşılama düzenledi.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Nazım Sangare takıma döndü - 5

Tedavi süreçleri devam eden futbolcular ise günü bireysel ve özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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