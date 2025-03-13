Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözdesi 19 yaşındaki genç yıldız Yusuf Akçiçek'in maaşının 10 katına çıkarılmasının ardından bonservisi de belirlendi. Yönetimin, bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.
Jose Mourinho'nun verdiği görevlerle performansı her geçen gün artan ve milli takımdan davet bekleyen genç yıldız Yusuf Akçiçek Avrupa devlerinin radarına girdi.