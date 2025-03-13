Fenerbahçe'de maaşı 10 katına çıkarılan Yusuf Akçiçek'in bonservisi belirlendi

Asbaşkan Acun Ilıcalı, katıldığı programda 19 yaşındaki yıldız hakkında, "Yusuf için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra Premier Lig'den bir sportif direktör 'Şimdi 20 milyon Pound (24 milyon Euro) oldu' diye bana mesaj attı. Ama satmayı düşünmüyoruz" demişti.