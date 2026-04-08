Fenerbahçe'de Marco Asensio için korkutan durum. Taraftarları endişelendiren haber
08.04.2026 10:28
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamıştı.
Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
ASENSIO SAKATLANMIŞTI
Ev sahibi ekipte Marco Asensio, karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
DÖNÜŞ SÜRESİ UZUYOR
Dizinde ödem bulunan ve ikinci kez MR'a girecek olan İspanyol yıldızın geri dönüş süresinin uzamasının beklendiği öne sürüldü.
RİZESPOR MAÇINDA DA RİSKE EDİLMEYECEK
Sözcü'nün haberine göre MR'ın ardından tedavisine başlanacak olan Asensio, gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçının yanı sıra Rizespor karşılaşmasında da riske edilmeyecek.
HEDEF DERBİ
Haberin devamında Marco Asensio'nun 26 Nisan haftasında oynanacak Galatasaray derbisine saklanacağı iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.