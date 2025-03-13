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Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez!

Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi büyüyor. Yıldız futbolcu gece yarısı hocası Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt verdi. Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınladı.

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez! - 1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçı öncesi Maximin-Mourinho gerilimi yaşanıyor.

Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin gece yarısı paylaşımıyla hocasına yanıt verdi.


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Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez! - 2

Mourinho'nun kilosunu eleştirdiği Fransız futbolcu güncel durumu hakkında paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez! - 3

Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınladı.

28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez! - 4

NE OLMUŞTU?

Kadroya alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez! - 5

Ardından Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." diye konuşmuştu.

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