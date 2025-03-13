Fenerbahçe'de Maximin-Mourinho gerilimi | Hocasının sözlerine gece yarısı olay yanıt: Yalanlar meyve üretmez!
Fenerbahçe'de Saint-Maximin-Jose Mourinho gerilimi büyüyor. Yıldız futbolcu gece yarısı hocası Mourinho'nun sözlerine fotoğraflı yanıt verdi. Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin, gece yarısı yaptığı paylaşımla hocasının kilosunu eleştirmesinin ardından 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu yayınlayarak, "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." mesajını yayınladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacağı Rangers maçı öncesi Maximin-Mourinho gerilimi yaşanıyor.
Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Maximin gece yarısı paylaşımıyla hocasına yanıt verdi.