Fenerbahçe'de "milli" gurur: Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek ve bonus Arda Güler
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı her iki maçta da mağlup etti ve toplamda 6-1'lik üstünlük yakalayarak adını A Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe, Ay-Yıldızlı kadroya gönderdiği isimlerin performansıyla büyük gurur yaşadı.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmesinde Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım, ilk maçta rakibini Türkiye’de 3-1 mağlup etti. Rövanşta ise deplasmanda 3-0’lık net bir galibiyet alarak Uluslar A Ligi’ne yükseldi.