Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi: İşte alacağı tazminat
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. Portekizli teknik direktörün sarı lacivertlilerden alacağı tazminat ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve Mourinho'nun kariyerinde aldığı tüm tazminatlar...
2007 Chelsea: 21 MİLYON EURO
İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı.
2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti.
2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı. Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı.