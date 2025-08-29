Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi: İşte alacağı tazminat

2025 Fenerbahçe: 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Mourinho'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi vardı. Portekizli çalıştırıcıya 9 milyon euro net ödeme yapılması bekleniyor. Teknik heyetle birlikte bu rakam yaklaşık 15 milyon euroyu bulacak.