Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi: İşte alacağı tazminat

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. Portekizli teknik direktörün sarı lacivertlilerden alacağı tazminat ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve Mourinho'nun kariyerinde aldığı tüm tazminatlar...

2007 Chelsea: 21 MİLYON EURO

İngiltere Premier Lig'de 1954-1955 sezonunda şampiyonluğa uzanan Chelsea, Jose Mourinho'nun göreve gelmesinin ardından 50 yıl sonra Premier Lig'de adını zirveye yazdırdı.

2004-2005 sezonunda takımın başına geçen Mourinho, Londra ekibiyle üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Chelsea'nin iç saha maçlarında hiç mağlubiyet yaşamaması dikkati çekti.

2005-2006'da Chelsea, İngiltere Süper Kupası'nda zafer elde ederken, 2006-2007 sezonunda da Mourinho önderliğinde İngiltere Kupası'nı kazandı. Mourinho, İngiliz ekibindeki görevinden 2007-2008 sezonu başında ayrıldı. Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında 2004 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülünü aldı.

2013 Real Madrid: 20 MİLYON EURO

Inter'de yaşadığı başarıların ardından Real Madrid'le sözleşme imzalayan Jose Mourinho, İspanyol ekibini 3 sezon çalıştırdı.

Madrid temsilcisinin başında 2011-2012 sezonunda LaLiga şampiyonluğu yaşayan Portekizli teknik direktör, 3 yıl üst üste şampiyon olan Barcelona'nın da hegemonyasına son verdi. Real Madrid, aynı sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise yarı finalde Bayern Münih'e elenerek veda etti. Mourinho, Real Madrid'le 2011 yılında "Yılın teknik direktörü" ödülü kazandı.

2015 Chelsea: 14.5 MİLYON EURO

Real Madrid serüveninin ardından eski takımı Chelsea'yla anlaşan Jose Mourinho, ilk sezonunda Londra ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterdi. Chelsea, bu turda, Arda Turan'ın forma giydiği İspanyol ekibi Atletico Madrid'e elendi.

Bir sonraki sezon Chelsea, Mourinho önderliğinde Premier Lig'de şampiyonluğa uzanırken, Londra temsilcisi bu şampiyonlukta da iç sahada yenilgi yaşamamasıyla dikkati çekti. İngiltere Premier Lig'de toplam 6 kez şampiyon olan Chelsea, bu şampiyonlukların 3'ünü Jose Mourinho'yla yaşadı.

2018 Manchester United: 20 MİLYON EURO

Chelsea'nin ardından Manchester United'a imza atan Jose Mourinho, takımın başında ligde istediği sonuçları alamasa da UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanmayı başardı.

A Grubu'nda Feyenoord, Zorya ve Fenerbahçe'yle eşleşen Manchester United, sarı-lacivertli rakibini İngiltere'de 4-1 yenerken, İstanbul'daki maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Manchester United, gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Saint Etienne, Anderlecht, Celta Vigo ve Ajax'ı geçerek kupaya uzanmayı başardı.

2021 Tottenham: 21 MİLYON EURO

Manchester United'ın ardından bir başka İngiliz ekibi Tottenham'ın başına geçen Mourinho, kariyerinde kupa kazanamadığı tek dönemi yaşadı.

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Mourinho'nun başında olduğu Tottenham, Premier Lig'deki ilk sezonunda altıncı, ikinci sezonunda ise yedinci oldu.

2024 Roma: 3.5 MİLYON EURO

İtalya'nın Roma ekibiyle 2021-2022 sezonu öncesi anlaşmaya varan Jose Mourinho, ligde zirvenin uzağında kalsa da, Avrupa'da kupa kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk düzenlendiği sezonda Roma'yı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, bu kupayı ilk kazanan teknik direktör olurken, Avrupa'daki bütün kupalarda zafere uzanan tek isim olmayı da başardı.

 2025 Fenerbahçe: 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Mourinho'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi vardı. Portekizli çalıştırıcıya 9 milyon euro net ödeme yapılması bekleniyor. Teknik heyetle birlikte bu rakam yaklaşık 15 milyon euroyu bulacak. 

