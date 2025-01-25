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Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı

Alan Saint-Maximin'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona'da forma giyen Ansu Fati'yi istiyor. İspanyol kaynaklara göre, Maximin'in ayrılması durumunda sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 1

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre,  sarı-lacivertliler, Alan Saint-Maximin’in sözleşmesini feshedip Andi Fati’yi transfer etmeyi planlıyor.

Bu transferin, Haziran ayına kadar kiralık olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

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Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 2

MAXIMIN'DEN MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe, takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan (yıllık 8 milyon euro) Allan Saint-Maximin’in performansından hiç memnun değil.

Bu nedenle oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek için girişimler başlatıldı.

Mourinho, geçtiğimiz günlerde Lyon maçı sonrası Maximin hakkında sorulan bir soruya, “Geleceği ne olur, bilmiyorum” diyerek, oyuncuyla yolların ayrılabileceğine dair kapıyı açık bırakmıştı.

Eğer Fenerbahçe, Al-Ahli’yi ikna edebilirse Maximin’i geri gönderecek ve transfer pazarında yeni bir kanat oyuncusu arayacak.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 3

MOURİNHO, FATI TRANSFERİNDE ISRARCI

Portekizli çalıştırıcı, Barcelona altyapısından yetişen Fati’yi geçen yaz transfer etmek istemişti ancak oyuncu, Katalan kulübünde kalıp daha fazla forma şansı bulmayı umuyordu.

Ancak işler, 22 yaşındaki oyuncunun beklediği gibi gitmedi.

Teknik direktör Hansi Flick, oyuncuyu tamamen görmezden geldi ve ona başka bir takım araması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 4

MAXIMIN AYRILIRSA GÖRÜŞMELER HEMEN BAŞLAYACAK

Maximin takımdan ayrılırsa Mourinho’nun kulübü, Barcelona ile hemen görüşmelere başlamayı planlıyor.

İlk etapta, Fati’nin kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor ve anlaşmanın bir satın alma opsiyonu içermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 5

Barcelona, geçtiğimiz sezon 22 yaşındaki oyuncuyu Brighton’a kiralamıştı ve bu kez opsiyonun zorunlu olmasında ısrar edebilir.

Fati, bu sezon sadece 8 maçta 186 dakika süre alabildi.

En son 10 Kasım’da Real Sociedad’a karşı oynanan lig maçında 21 dakika forma giydi.

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 6
Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı - 7
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