Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı

MAXIMIN'DEN MEMNUN DEĞİL

Fenerbahçe, takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olan (yıllık 8 milyon euro) Allan Saint-Maximin’in performansından hiç memnun değil.

Bu nedenle oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek için girişimler başlatıldı.

Mourinho, geçtiğimiz günlerde Lyon maçı sonrası Maximin hakkında sorulan bir soruya, “Geleceği ne olur, bilmiyorum” diyerek, oyuncuyla yolların ayrılabileceğine dair kapıyı açık bırakmıştı.

Eğer Fenerbahçe, Al-Ahli’yi ikna edebilirse Maximin’i geri gönderecek ve transfer pazarında yeni bir kanat oyuncusu arayacak.