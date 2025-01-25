Fenerbahçe'de Mourinho'nun Ansu Fati ısrarı: Her şey Maximin'e bağlı
Alan Saint-Maximin'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona'da forma giyen Ansu Fati'yi istiyor. İspanyol kaynaklara göre, Maximin'in ayrılması durumunda sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
İspanyol basınından AS'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Alan Saint-Maximin’in sözleşmesini feshedip Andi Fati’yi transfer etmeyi planlıyor.
Bu transferin, Haziran ayına kadar kiralık olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.