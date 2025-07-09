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Fenerbahçe'de neşeli antrenman

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam etti.

Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 1

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 3

Daha sonra sahaya geçen oyuncuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 4

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 5
Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 6
Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 7
Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 8
Fenerbahçe'de neşeli antrenman - 9
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