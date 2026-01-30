Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar. En-Nesyri derken Jhon Duran gidiyor, anlaşmaya varıldı

30.01.2026 17:39

NTV - Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi lig etabını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turunda oynamaya hak kazanmıştı.

 

Play-off'ta Premier Lig'in Nottingham Forest takımıyla karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor.

 

Eyüpspor'da kiralık olan Emir Ortakaya'yı bonservisiyle Rizespor'a satan Fenerbahçe, Girona'da kiralık durumdaki Dominik Livakovic'i ise bu kez Dinamo Zagreb'e kiraladı.

JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Üst üste yaşanan iki ayrılığın ardından sarı-lacivertlilere sezon başında gelen Jhon Duran ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

 

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde de Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı kaydedildi.

SEZON BAŞINDA GELDİ

Jhon Duran, Fenerbahçe'ye sezon başında Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak imza atmıştı.

EN-NESYRI'NİN VEDASI BEKLENİYORDU

Öte yandan Fenerbahçe'de vedası beklenen ilk isim Youssef En-Nesyri'ydi... Fenerbahçe, Faslı golcünün satın alma opsiyonlu kiralık ayrılığı için Juventus ile anlaşmaya varmıştı.

 

Sarı-lacivertlilerden kalıcı olarak ayrılmak isteyen En-Nesyri'nin Juventus ile yaptığı görüşmeden sonuç alamadığı ve transferin iptal olduğu belirtilmişti.

DURAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta boy gösteren 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.