Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar. En-Nesyri derken Jhon Duran gidiyor, anlaşmaya varıldı

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde de Fenerbahçe'nin Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladığı kaydedildi.