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Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük!

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek'le Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. İki ismin de, 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük görünüyor. İşte Fenerbahçe'nin sakat futbolcularında son durum...

Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük! - 1

Sakatlıklar Fenerbahçe'nin peşini bırakmıyor.

Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek tedavi görecek oyuncuların arasına katıldı.

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Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük! - 2

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek'le Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük! - 3

İki ismin de, 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük görünüyor.

Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük! - 4

Sarı lacivertlilerde, Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Diego Carlos da sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük! - 5

Livakovic ve Mert Müldür'ün tedavileri sürüyor. Becao ve Oosterwolde ise sezonu kapatmıştı.

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