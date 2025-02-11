Fenerbahçe'de sakatlık krizi: Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük!
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek'le Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu. İki ismin de, 2 hafta sonra oynanacak Galatasaray derbisine yetişme ihtimalleri düşük görünüyor. İşte Fenerbahçe'nin sakat futbolcularında son durum...
Sakatlıklar Fenerbahçe'nin peşini bırakmıyor.
Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek tedavi görecek oyuncuların arasına katıldı.