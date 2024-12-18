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Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu

Fenerbahçe'nin Al-Nassr kulübüyle Anderson Talisca için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanı için 6 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 1

Fenerbahçe, 13 Ocak'ta başlayıp, 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde gündemden düşmeyen Anderson Talisca transferi için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

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Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 2

Sabah'ın haberine göre, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönettiği transfer sürecinde Talisca için Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 3

Suudi ekibinin zorluk çıkartmadığı kaydedilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşı ise süreci uzatan konulardan birisi oldu.

Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 4

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncunun bu sezon 6 aylık maaşını ödeyeceği kaydedildi.

Al-Nassr'da yıllık 12 milyon euro kazanan Talisca, sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilerden 6 milyon euro maaş alacak.

Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 5

23 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen final görüşmesinde önümüzdeki seneler için 30 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı belirlenecek.

Fenerbahçe'nin Talisca'yı yıllık 7 milyon euroya ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. 

Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 6
Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu - 7
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