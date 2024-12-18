Fenerbahçe'de Talisca geri sayımı: Kazanacağı maaş belli oldu
Fenerbahçe'nin Al-Nassr kulübüyle Anderson Talisca için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü. 30 yaşındaki futbolcunun sezonun geri kalanı için 6 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.
Fenerbahçe, 13 Ocak'ta başlayıp, 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde gündemden düşmeyen Anderson Talisca transferi için yeni bir iddia ortaya atıldı.