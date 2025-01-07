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Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kanarya, Roma'nın savunmacısı Hermoso'yu da kadrosuna katmak için büyük mesafe aldı. İşte ayrıntılar ve sarı lacivertlilerin transferlerinde son durum...

Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın - 1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.


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Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın - 2

Kanarya, ayrıca bir savunmacı transferinde de imzaya yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Roma'dan solak savunmacı Hermoso ile prensipte anlaştı.


Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın - 3

18 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Hermoso, bu sezon Roma forması ile 13 maça çıkan İspanyol savunmacı 1 gol kaydetmişti.


Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın - 4

Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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