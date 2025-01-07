Fenerbahçe'de Talisca tamam, Hermoso imzaya yakın
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Kanarya, Roma'nın savunmacısı Hermoso'yu da kadrosuna katmak için büyük mesafe aldı. İşte ayrıntılar ve sarı lacivertlilerin transferlerinde son durum...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.