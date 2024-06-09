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Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim bugün yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. Saat 15.00 itibarıyla 22 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 1

Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşiyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

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Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 2

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak kapıların açılmasını bekledi.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 3

Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı var.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 4

Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 5

Koç oyunu 27, Yıldırım ise 46 numaralı sandıkta kullandı.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 6

Saat 15.00 itibarıyla 22 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 7

Kongrede oyuncu Sarp Akkaya gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 8

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 9

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 10

KONGREDEN YANSIYAN DİĞER KARELER

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 11
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 12
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 13
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 14
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 15
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 16
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 17
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 18
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 19
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 20
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 21
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 22
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 23
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 24
Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? - 25
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