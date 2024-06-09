Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçimi | Oy verme işleminde rekor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?
Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanıyor. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçim bugün yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erecek. Saat 15.00 itibarıyla 22 bini aşkın rekor oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı. İşte tarihi kongreden ayrıntılar ve yansıyan kareler...
Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşiyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.