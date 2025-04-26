Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

"Dostum olan futbolcuyken bize hizmet eden Bülent Hocamızın kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Sevgili kızı, nurlar içinde yatsın. Bu acının tek ilacı zaman. Evlat olunca geçmesi çok zor."

"Geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Burada rakamlarla tablolarla sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Siz gönül koydunuz, ben de gönülden konuşacağım. Geçen sene renkli, çetin, yeri geldiğinde gergin bir kongre yaşadık. Fenerbahçe demokrasisinin ne kadar önemli olduğunu herkese gösterdik. 3 yıl için daha göreve geldik. Çok daha programlı, geçmişten kazanılan tecrübelerle çalışmalarımızı başlattık. O dönemde seçilme garantimiz yoktu. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş 5 teknik direktöründen birisi olan Jose Mourinho'yu hem Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Herkes tarafından coşkuyla karşılandı. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin konuşulmasına sebep olan bir transfer oldu. Onunla olan hedefimiz geleceği planlamak ve teknik açıdan da istikrar sağlamaktı. 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık. Uzun yıllardır yaşananın aksine transfer planlamamızı yaz kampından önce bitirdik. Geçmişte FFP cephanemizin zayıflığıyla mecburen kiralama yöntemleri kullandık. Bu kez biraz da pahalı hareket ederek çok daha cesur davrandık. Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından baktığımızda finansal olarak en yüksek bütçeli, en değerli kadrosunu kurduk. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarılı olacak bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Ben bugüne kadar ne yaşanırsa yaşansın kimsei mazeret göstermedim. Başarısızlık ve hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkan ve yönetimdir."