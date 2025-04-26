Fenerbahçe'de tarihi gün | Ali Koç: Görevimizin başındayız, Mourinho ile devam ediyoruz

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
"Tüm camiamıza ve taraftarımıza açık bir mesaj vermek istiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçemiz her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetimi değiştirecek bir kurum değildir ve hiçbir zaman da olmamalıdır."
"Biz bu kapıyı açarsak, "Allah'a şükür bizim kulübümüzde yaşanmıyor" dediğimiz şeyler bizde de yaşanacaktır. Bizim canımız yanmıyor mu? En kolay şey bırakıp gitmek. Biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe Yönetimi'ni unutun derim size. Tamamlanacak yolumuz var. Çektiğimiz bütün cefanın, tüm sıkıntının, finansal açıdan 1-2 ay içerisinde üstesinden gelmeye, bundan dolayı bambaşka projeleri, bambaşka.... Açın kapıyı duysun herkes! Açın kapıyı duysun herkes!"
"En büyük hedefimiz olan finansal bağımsızlık, en sessiz ama en zorlu mücadelemizdi. Kulübümüzü ayakta tutan bu konuda çok önemli bir eşiğe geldik. İnşallah yaz aylarında Fenerbahçe, finansal olarak kendi ayakları üzerinde duracak. Eylül ayındaki mali genel kurulda Bankalar Birliği'nden çıkışımızı duyuracağız. Niye kurtulmalıyız? 3 milyar 628 milyon TL, Bankalar Birliği anlaşmasından sonra ödeme yapmışız. Kulübün bu kadar geliri buraya giderken, bu kulüp nasıl tarihin en büyük yatırımını yapıyor diye merak etmiş mi o arkadaşlar. 3 milyar 628 milyonun sadece 140 milyonu ana paraya gitti. 3.5 milyar faiz ödedik. Biz bu anlaşmayı yaparken faizler yüzde 9.5'tu, değişken faiz yüzde 52'ye kadar çıktı, bugün yüzde 49.5. Biz bu işten çıkıyoruz, bu Fenerbahçe camiasının büyük bir zaferidir."