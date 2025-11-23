Fenerbahçe'de Tedesco'dan Rizespor itirafı ve Galatasaray cevabı: "Tercih etmiyorum, 1 saatimiz var"
23.11.2025 22:31
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Rizespor maçı sonrasında konuştu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:
DEVRE ARASINDA NE KONUŞULDU?
"Özel bir şey söylemedim devrede, sakin olmalarını ve inanmalarını söyledim. Oyun planına, gücümüze inanmalarını, panik yapmamalarını söyledim."
"3 PUAN, KALİTEMİZİN BİR ÜRÜNÜ"
"Bu bütün takım olarak alınmış bir galibiyet. Takımdaki enerjiyi görüyorsunuz, ilk oyuncudan son oyuncuya kadar. Her oyuncu benim için aynıdır. Maalesef sahaya 11 oyuncu koyabiliyorum, imkanım olsa herkesi aynı anda sahaya koyardım. Hepsi oynamayı hak ediyor. Bu galibiyet kalitemizin ürünü bir galibiyet. Çok mutluyum."
GALATASARAY CEVABI
"Bu akşam da Galatasaray maçını konuşmayı tercih etmiyorum. 1 saat önce 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. Birazcık sevinebiliriz, 1 saat kadar. Futbolda kutlama için süre azdır. Vaktimiz yok. Ferençvaroş maçı var. Fiziksel olarak güçlü oyuncuları var. Benim aklım Ferençvaroş maçında..."