Fenerbahçe'de Tedesco'ya sert eleştiri. "Çok enteresan değil mi?"
02.03.2026 11:34
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı Domenico Tedesco'ya ağır eleştiri geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 43. dakikada kendi kalesine Levent Mercan ve 49. dakikada Van de Streek kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 63. dakikada Sidiki Cherif ve 69. dakikada kendi kalesine Veysel Sarı'dan geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Fenerbahçe, 54 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. İki maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'yu eleştirdi.
İşte Dilmen'in yorumları:
"ORTA SAHA BÖYLE OLAMAZ"
"Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası (Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek) bu olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz. Kazanmak zorunda olduğun maçta bu orta sahayla oynadı ve bunlardan bir tanesini çıkaramadı, maç gidiyor."
"ÇOK ENTERESAN DEĞİL Mİ?"
"Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var. Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?"
"BU KADAR BASİT HOCAM"
"Fenerbahçe'nin bugünlerde puan kayıplarının sebebi, kendi evinde 10 maçın 3'ünü kazanabilmesi, Semedo'nun sol bek oynamasından, Yiğit Efe'nin sağ bek oynamasından, Asensio'nun kenarlarda oynamasından, Kante'nin 8 numara oynamasından... Bu kadar basit hocam."
"TALISCA OLSAYDI..."
"Son 20 dakikada Talisca olsaydı skor yapar mıydı Fenerbahçe? Yüzde 80 yapardı ama Fenerbahçe oyunu bu kadar yığamıyor. Guendouzi olmasa Fenerbahçe ceza sahasına 15 kere giremezdi."