Fenerbahçe'de transfer iptal, geri dönüşü merakla bekleniyordu
22.04.2026 16:06
NTV - Haber Merkezi
Kalesinde gördüğü son dakika golleriyle sarsılan Fenerbahçe'ye bir şok da transferden geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
120+2. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle kupaya veda eden sarı-lacivertlilere transfer için de dikkat çeken bir haber geldi.
FENERBAHÇE İDDİASI VARDI
Savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündemine Bayern Münih'ten Kim Min-jae gelmişti.
Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
"TAKIMDA KALACAK"
Sky DE'nin haberine göre başarılı savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor.
Haberin devamında Kim Min-jae'nin takımda kalmak istediği ve herhangi bir memnuniyetsizlik yaşamadığı aktarıldı.
Ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuyla bir görüşmesinin bulunmadığı yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Kim, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve bin 798 dakika süre aldı.