Fenerbahçe'de transfer iptal, geri dönüşü merakla bekleniyordu

22.04.2026 16:06

NTV - Haber Merkezi

Kalesinde gördüğü son dakika golleriyle sarsılan Fenerbahçe'ye bir şok da transferden geldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

 

120+2. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle kupaya veda eden sarı-lacivertlilere transfer için de dikkat çeken bir haber geldi.

Savunma hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin gündemine Bayern Münih'ten Kim Min-jae gelmişti.

 

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Sky DE'nin haberine göre başarılı savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor.

 

Haberin devamında Kim Min-jae'nin takımda kalmak istediği ve herhangi bir memnuniyetsizlik yaşamadığı aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuyla bir görüşmesinin bulunmadığı yazıldı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 resmi maçta forma giyen Kim, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve bin 798 dakika süre aldı.