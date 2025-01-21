Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti
Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerin yanı sıra yollarını ayırmaya hazırlandığı futbolcuları netleştirdi. 3 ismin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde 2 futbolcunun ayrılığının kesinleştiği bildirildi.
Ara transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde planlanan 3 futbolcudan 2'sinin ayrılığının kesinleştiği bildirildi.