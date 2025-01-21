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Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti

Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferlerin yanı sıra yollarını ayırmaya hazırlandığı futbolcuları netleştirdi. 3 ismin gündemde olduğu sarı-lacivertlilerde 2 futbolcunun ayrılığının kesinleştiği bildirildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti - 1

Ara transferde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılacak isimleri de netleştirmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde planlanan 3 futbolcudan 2'sinin ayrılığının kesinleştiği bildirildi. 

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti - 2

İLK İSİM HENRIQUE

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonu Bragantino'da kiralık geçiren Lincoln Henrique, ayrılığı kesinleşen ilk isim oldu. 

Brezilyalı oyuncunun kiralık olarak Hull City'e katılacağı belirtildi. 

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti - 3

Fenerbahçe'ye veda edecek ikinci ismin ise Samet Akaydin olduğu bildirildi. 

Trnasfer görüşmelerini sürdüren Samet'in Türkiye ve Avrupa'dan taliplerinin olduğu kaydedildi. 

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: 2 futbolcunun ayrılığı kesinleşti - 4

Öte yandan sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen diğer isim ise Alan Saint-Maximin oldu.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralanan ve beklentileri karşılayamayan oyuncunun geri dönme olasılığının olduğu belirtildi. 

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kadro planlamalarında yer almayan Fransız oyuncu ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Maximin'in geleceğiyle ilgil net bir gelişme yok .

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