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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 1

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 2

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde hafta başında kampa giren sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde günün ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 3

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi. Takım, çift kale maçların ardından taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 4

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 5
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 6
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - 7
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