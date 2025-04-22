Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına da başlandı. Sarı - lacivertlilerde sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozulmuştu.