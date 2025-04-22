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Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına da başlandı. Sarı - lacivertlilerde sözleşmeleri sona erecek olan isimlerden takım kaptanı Edin Dzeko ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de moraller oldukça bozulmuştu.

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Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 2

Sarı - lacivertlilerde taraftarlar teknik heyet ve yönetime tepki gösterirken, teknik direktör Jose Mourinho da eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 3

Şampiyonluk şansını zora sokan sarı - lacivertlilerde yeni sezon için ise çalışmalara başlandı. Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 4

TRT Spor'un haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takım kaptanı Edin Dzeko ile kontrat yenilemeye gidilmeyecek.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 5

Haberin devamında 39 yaşındaki futbolcu ile Hajduk Split ve Fiorentina'nın ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 6

Fenerbahçe Yönetimi'nin yeni sezonda iki santrfor takviyesi birden yapmayı planladığı ve gelecek isimlerden birinin yine Edin Dzeko tarzında olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 7

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan 39 yaşındaki santrfor, 19 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk ayrılığı belli oldu: Edin Dzeko için karar verildi - 8
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