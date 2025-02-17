Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim"
Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe'de attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyeti getiren golcü futbolcu En-Nesyri toplamda 23 gole ulaştı. Yıldızı parlayan En-Nesyri Arsenal ve Manchester United gibi dünya devlerinin transfer listesine girdi. İki İngiliz ekibinin Faslı yıldızı izlemeye aldığı öğrenildi. Mourinho son maçın ardından golcü futbolcu hakkında "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı esmeye devam ediyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışını sürdürürken, Youssef En-Nesyri Kasımpaşa karşısında da iki golle yıldızlaştı.