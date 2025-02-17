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Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim"

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe'de attığı iki golle yıldızlaşan ve galibiyeti getiren golcü futbolcu En-Nesyri toplamda 23 gole ulaştı. Yıldızı parlayan En-Nesyri Arsenal ve Manchester United gibi dünya devlerinin transfer listesine girdi. İki İngiliz ekibinin Faslı yıldızı izlemeye aldığı öğrenildi. Mourinho son maçın ardından golcü futbolcu hakkında "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 1

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri rüzgarı esmeye devam ediyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışını sürdürürken, Youssef En-Nesyri Kasımpaşa karşısında da iki golle yıldızlaştı.

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Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 2

Tüm kulvarlarda 35 maçta 23 gole ulaşan Faslı futbolcuyu dev takımlar transfer listesine aldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Arsenal ve Manchester United'ın 27 yaşındaki futbolcuyu izlemeye başladıkları öğrenildi.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 3

Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada futbolcusu için "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 4

KARİYER REKORUNU KIRABİLİR

En-Nesyri, Fenerbahçe'de görev yaptığı 35 maçta 23 gol ve 4 asistle oynadı. 2025'le birlikte formunu artıran tecrübeli santrfor, kariyerinin en skorer sezonuna yaklaştı.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 5

En-Nesyri, Sevilla'da oynadığı dönemde 2020/21 sezonunda 24 gol kaydetmiş ve kariyer rekorunu kırmıştı. En-Nesyri bu sezon bir gol daha atması halinde kariyer rekorunu egale edecek, iki gol daha bulması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 6

En-Nesyri iki gol atarak yıldızlaştığı Kasımpaşa maçından öne çıkan diğer kareleri...

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 7
Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 8
Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 9
Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 10
Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim" - 11
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