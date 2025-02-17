Fenerbahçe'de yıldızı parlayan En-Nesyri dünya devlerinin radarında: "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim"

Mourinho, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada futbolcusu için "Sizler onu eleştirdiğinde ben ona güvendim. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi, kulüp çok fazla para verdi diye eleştirildi. Hatta ocak ayında Suudi Arabistan'a hemen satılması konuşuldu." ifadelerini kullanmıştı.