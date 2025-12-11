Fenerbahçe'den Avrupa'da dört dörtlük zafer! Talisca'nın gecesinde farklı skor
11.12.2025 17:35
Son Güncelleme: 12.12.2025 00:55
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk olduğu Brann'ı farklı mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Brann Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.
Ev sahibinde Helland, 18. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Fenerbahçe, bu skorun ardından Avrupa Ligi'nde iki maç sonra kazandı ve puanını 11'e yükselterek 12. basamakta yer aldı. Dört maçlık yenilmeme serisi sona eren Brann ise 8 puanla 22. sırada yer buldu.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Brann ise Midtjylland'i ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BRANN 0-4 FENERBAHÇE
1' Maç başladı.
5' GOOLL! Fenerbahçe 1-0 önde! Nene'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.
14' Fenerbahçe'de Archie Brown, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
18' KIRMIZI KART! Brann 10 kişi kaldı! Fenerbahçe savunmasından Brown'un attığı uzun topa hareketlenen Youssef En-Nesyri, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bariz gol şansı nedeniyle Brann'ın savunma oyuncusu Helland'a kırmızı kart gösterdi.
24' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağ iç koridordan Skriniar'ın ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı En-Nesyri'ye bıraktı. Faslı futbolcunun şutunu kaleci güçlükle iki hamlede kontrol etti.
32' Fenerbahçe kaleyi yokladı! Ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzak mesafeden şutunda kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36' GOOLL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Kazanılan kornerde ceza sahası içine yapılan ortayı Jayden Oosterwolde kafasıyla aşırttı ve top, Anderson Talisca'nın önüne düştü. Brezilyalı yıldız, kontrolü sonrası yakın mesafeden sağ ayağıyla golü attı ve skoru 2-0'a getirdi.
39' Fenerbahçe tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Archie Brown'un ortasına ceza yayının biraz ilerisinden vole vuruş yapan Talisca'nın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
44' GOOLL! Fenerbahçe 3-0 önde! Uzun bir süre rakip yarı alanda pas yapan Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ortasında meşin yuvarlağı çok şık bir şekilde kontrol eden Talisca'nın şutu ağları sarstı.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
57' Fenerbahçe dördüncü gole çok yaklaştı! İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Dorgeles Nene, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.
65' GOOLL! Fenerbahçe farkı 4'e yükseltti! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Anderson Talisca, kendisinin üçüncü, takımının ise dördüncü golünü attı.
73' Fenerbahçe'de Kerem ile Talisca'nın yerine Szymanski ve Oğuz oyunda.
İLK 11'LER
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Sorensen, Pedersen, Kornvig, Mathisen, Castro, Holm.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.
TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Brann Stadı'ndaki karşılaşmada Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ve tedavisi devam eden Nelson Semedo'nun yanı sıra, ağrıları sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio, Norveç deplasmanına getirilmedi.
Sarı-lacivertlilerde, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Oğuz Aydın ise Brann karşısında yedek soyundu.
Teknik direktör Tedesco, bu oyuncuların yerine sağ bekte Mert Müldür, savunmada Jayden Oosterwolde ve Archie Brown, orta alanda İsmail Yüksek, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, forvette de Youssef En-Nesyri'ye formayı verdi.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Brann karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Jhon Duran'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Nelson Semedo, takımdaki yerini alamadı.
Sakatlığını atlatıp bireysel çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Çağlar Söyüncü ile dinlendirilen Marco Asensio, Brann maçında takımını yalnız bıraktı.
TEDESCO TRİBÜNDE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezası sebebiyle Brann karşısında kulübedeki yerini alamadı.
İtalyan çalıştırıcı, müsabakayı tribünden takip ederken takımın başında teknik sorumlu olarak Zeki Murat Göle bulundu.