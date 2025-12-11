ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

BRANN 0-4 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

5' GOOLL! Fenerbahçe 1-0 önde! Nene'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

14' Fenerbahçe'de Archie Brown, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

18' KIRMIZI KART! Brann 10 kişi kaldı! Fenerbahçe savunmasından Brown'un attığı uzun topa hareketlenen Youssef En-Nesyri, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bariz gol şansı nedeniyle Brann'ın savunma oyuncusu Helland'a kırmızı kart gösterdi.

24' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sağ iç koridordan Skriniar'ın ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı En-Nesyri'ye bıraktı. Faslı futbolcunun şutunu kaleci güçlükle iki hamlede kontrol etti.

32' Fenerbahçe kaleyi yokladı! Ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzak mesafeden şutunda kaleci, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36' GOOLL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Kazanılan kornerde ceza sahası içine yapılan ortayı Jayden Oosterwolde kafasıyla aşırttı ve top, Anderson Talisca'nın önüne düştü. Brezilyalı yıldız, kontrolü sonrası yakın mesafeden sağ ayağıyla golü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

39' Fenerbahçe tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Archie Brown'un ortasına ceza yayının biraz ilerisinden vole vuruş yapan Talisca'nın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

44' GOOLL! Fenerbahçe 3-0 önde! Uzun bir süre rakip yarı alanda pas yapan Fenerbahçe'de sol kanatta topla buluşan Archie Brown'un ortasında meşin yuvarlağı çok şık bir şekilde kontrol eden Talisca'nın şutu ağları sarstı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

57' Fenerbahçe dördüncü gole çok yaklaştı! İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Dorgeles Nene, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.

65' GOOLL! Fenerbahçe farkı 4'e yükseltti! Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Anderson Talisca, kendisinin üçüncü, takımının ise dördüncü golünü attı.

73' Fenerbahçe'de Kerem ile Talisca'nın yerine Szymanski ve Oğuz oyunda.