Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi
Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Samet Akaydin, Fenerbahçe dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Mourinho, ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin açıklamalarda bulundu.