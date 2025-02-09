Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılmadan önce uzun uzun konuştuğunu aktaran Samet Akaydin, "Saygı duyulacak bir isim. Ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı da ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal demesiyle kaldım. Devre arasında nasip oldu. Futbol bu, profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak." açıklamasında bulundu.