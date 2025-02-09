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Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Samet Akaydin, Fenerbahçe dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Mourinho, ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi - 1

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydin açıklamalarda bulundu. 

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Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi - 2

Akaydin, Fenerbahçe dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum. Akşamları maçlardan, antrenmanlardan sonra eve gittiğimde en son ne zaman rahat uyuduğumu hatırlamıyorum. Rizespor'a imza attıktan sonra hatırlıyorum, bir de Adana Demirspor'da." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi - 3

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılmadan önce uzun uzun konuştuğunu aktaran Samet Akaydin, "Saygı duyulacak bir isim. Ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu, beni çok seviyordu. Çalışmamdan, her şeyden memnundu. Sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı da ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal demesiyle kaldım. Devre arasında nasip oldu. Futbol bu, profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık benim yapımda yok. Ben kin tutmam. Fenerbahçe’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılan Samet Akaydin: Mourinho sevilmediğim yerde durmamam gerektiğini söyledi - 4

Fatih Terim’den transfer için telefon almadığını söyleyen Akaydin, "Fatih hocadan öyle telefon almadım. İnsanlar o işi abartıyor. Panathinaikos transferini Fatih hoca istedi aldı, diye. Aslında o işleri bilmiyorlar. Medya bunu yanlış yansıtıyor. Fatih hoca gitmeden önce de Panathinaikos'tan transfer teklifi aldım, kabul etmedim. Ondan sonra Fatih hoca gidince devre arası yine teklif aldım. Bu sefer insanlar algılar çıkarıyor. Aslında kimse gerçekleri bilmiyor. Benim Fenerbahçe’de en çok üzüldüğüm şeyler bunlardı. Algılarla bu hale geldim." dedi.

Akaydin son olarak hedefinin milli takımda Dünya Kupası’na gitmek olduğunu belirtti.

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