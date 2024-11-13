Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu genişletmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı 15 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı öne sürüldü. Ayrıca Arjantinli futbolcunun yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşma sağlamıştı.
Ancak Arjantin ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayından önce bırakmak istememesi nedeniyle beklemeye geçilmişti.