NTV.COM.TR

Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu genişletmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'yı 15 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı öne sürüldü. Ayrıca Arjantinli futbolcunun yıllık 1,5 milyon euro kazanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı - 1

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşma sağlamıştı. 

Ancak Arjantin ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayından önce bırakmak istememesi nedeniyle beklemeye geçilmişti. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı - 2

Boca Juniors'ın bu tavrı nedeniyle sarı-lacivertliler Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonlu şekilde kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı - 3

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferini bitirdiği ve bonservisine 15 milyon dolar ödeyeceği öne sürüldü. 

Fenerbahçe'den ilk takviye: Medina'nın sözleşme detayları ortaya çıktı - 4

Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli oyuncuyla bonuslar hariç yıllık 1,5 milyon euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

Ocak ayında İstanbul'a geleceği belirtilen Medina ile 5 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

Öte yandan kariyerine Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla devam etmek isteyen ve kulübüyle anlaşma yapan Medina, ligdeki son 4 maçta da forma giymedi. 

DAHA FAZLA GÖSTER