Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri)
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. 13 milyon euro'luk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler Ünder için Marsilya'ya son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Marsilya’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer listesinde yer alıyor. Kanarya, Fransız ekibine Cengiz için 13 milyon euro teklif etti. Ancak Mavi-Beyazlılar, Milli yıldızı 20 milyon euro’nun altındaki bir rakama satmak istemiyor. Karşı tarafın direncini kırmak ve ikna etmek adına sarı-lacivertliler’in, son bir hamlede daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Daha önce 9+4 milyon Euro’luk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çalan Kanarya’nın, 15 milyon euro’ya kadar çıktığı iddia edildi. (Fanatik)