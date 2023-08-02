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Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. 13 milyon euro'luk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler Ünder için Marsilya'ya son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 1

Marsilya’daki geleceği belirsizliğini koruyan Cengiz Ünder, Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer listesinde yer alıyor. Kanarya, Fransız ekibine Cengiz için 13 milyon euro teklif etti. Ancak Mavi-Beyazlılar, Milli yıldızı 20 milyon euro’nun altındaki bir rakama satmak istemiyor. Karşı tarafın direncini kırmak ve ikna etmek adına sarı-lacivertliler’in, son bir hamlede daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Daha önce 9+4 milyon Euro’luk bir teklifle Marsilya’nın kapısını çalan Kanarya’nın, 15 milyon euro’ya kadar çıktığı iddia edildi. (Fanatik)

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Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 2

Milan'ın 3 futbolcusu için çıkarma yapan Kartal, Messias'ı imza aşamasına getirirken Origi'de de yol katetti. Yacine Adli için de nabız yoklandı ancak futbolcu Ajax'a yakın. (Akşam)

Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 3

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in de transferini çok istediği Arjantinli kanat oyuncusu için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak. (Fanatik)

Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 4

Yeni savunmacıları sakatlanınca bordo-mavililer eski yıldızına yöneldi. Vitor Hugo dönmek istiyor. Bordo-mavili ekip, Hugo için Bahia ile ilk teması kurdu. Oyuncuyu kiralamak için Brezilya temsilcisine teklif gitti. Ancak 32 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle alan Bahia ilk öneriyi kabul etmedi. Trabzonspor yönetiminin yeni bir girişim yapması bekleniyor. (Fotomaç)

Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 5

Fenerbahçe, Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco için Atletico Madrid'le temas kurdu. Görüşme olumlu geçti. 29 yaşındaki yıldızı ikna etmek için vatandaşı Batshuayi de devrede (Fotomaç)

Fenerbahçe'den Marsilya'ya Cengiz Ünder için yeni teklif (2 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 6

Fenerbahçe, Livakovic'teki belirsizlik üzerine, PSG'den ayrılmak isteyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'a yöneldi. (Fotomaç)

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