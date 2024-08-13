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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda

Fenerbahçe, Devler Ligi 3. eleme turunda normal süresini 1-0 galip tamamladığı Lille mücadelesinde uzatmalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirirken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeye hak kazandı.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 1

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i normal sürede Diakite'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fransız temsilcisi uzatmalarda 118. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

İlk maçı 2-1 kazanan Lille, bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf oldu. 

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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 2

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan veda etmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katıldı.

Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. 

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 3

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde yoluna devam edebildi. (1998/99 vs Göteborg)

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 4

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak mücadele öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 5

LİLLE 10 KİŞİ KALDI

Lille, uzatmaların ikinci yarısında 110. dakikada Aissa Mandi'nin İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 6
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 7
Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 8
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