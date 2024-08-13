Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda
Fenerbahçe, Devler Ligi 3. eleme turunda normal süresini 1-0 galip tamamladığı Lille mücadelesinde uzatmalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirirken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeye hak kazandı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i normal sürede Diakite'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Fransız temsilcisi uzatmalarda 118. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.
İlk maçı 2-1 kazanan Lille, bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf oldu.