Fenerbahçe'den Sörloth için resmi açıklama: "Sürprizlere açık olun!"

Torunoğulları, Norveçli yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da bu sezon ne kadar kupa varsa hepsine talibiz."