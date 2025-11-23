Fenerbahçe'den Sörloth için resmi açıklama: "Sürprizlere açık olun!"
23.11.2025 16:06
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Alexander Sörloth için sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemindeki takviyeler merak ediliyor.
SÖRLOTH İDDİASI VARDI
Ocak ayında santrfor hamlesi yapması beklenen sarı-lacivertlilerin gündemine Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth'un geldiği iddia edilmişti.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fanatik'e yaptığı açıklamada transfer operasyonuna dair konuştu.
"SÜRPRİZE AÇIK OLSUNLAR"
Torunoğulları, Norveçli yıldız için şu ifadeleri kullandı:
"Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da bu sezon ne kadar kupa varsa hepsine talibiz."
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.