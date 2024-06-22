Fenerbahçe'den transfer operasyonu: 3 şehir 6 yıldız!

Mourinho, hem Mane’yi hem de Talisca’yı Fenerbahçe’de görmeyi çok istiyor. Yönetim ve Branco, Al-Nassr ile iki yıldız arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler eğer planladığı gibi Mane ve Talisca’yı kiralayabilirse, diğer transferlere daha fazla bütçe ayırabilecek.