Fenerbahçe'den transfer operasyonu: 3 şehir 6 yıldız!
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için hareketli saatler yaşanıyor. Sportif direktör Branco, Madrid'den Morata ile Felix'i, Manchester United'dan Casemiro ile Lindelöf'ü ve Riyad'dan Mane ile Talisca'yı kadrosuna katmak için 3 şehir arasında mekik dokuyacak.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.. Levent Mercan’ı açıklayan Sarı-Lacivertliler artık yurt dışı çalışmalarına ağırlık verdi. Fanatik gazetesinin haberine göre yönetimin yeni bombalar için 3 adresi var. İşte sportif direktör Mario Branco’nun operasyonda bulunduğu şehirler ve peşinde olduğu yıldızlar...