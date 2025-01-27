Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor
Fenerbahçe VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor. Sarı lacivertlilerin yeni talebini Asbaşkan Acun Ilıcalı açıkladı. Orta hakemlerin gösterdiği performansından memnun olmadıklarını belirten Ilıcalı, "Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı VAR hakemlerinin yabancı olmasını yeterli bulmadı, orta hakemlerin de yurt dışından getirilmesi için çağrıda bulundu.