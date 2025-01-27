Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor

"YABANCI VAR HAKEMİNİN GELMESİNİ GALATASARAY’DA BİZİMLE BİRLİKTE İSTEDİ"

Yabancı VAR hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, “Biz dikkat ederseniz 1 ay kadar süredir rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Konuşmuyoruz bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı şekilde yabancı VAR’la ilgili sitemler duymaya başladık. Yabancı VAR gelsin diye biz ağustos, eylül ayından beri söylüyorduk. Rakibimiz de gelir gelmez, 'Biz de istiyorduk' diye açıklama yaptı. 'Biz de istedik' dediler. Yabancı VAR’ı birlikte istedik. Geldi yabancı VAR, şimdi itiraz ediyorsunuz." diye konuştu.