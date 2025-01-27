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Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor

Fenerbahçe VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor. Sarı lacivertlilerin yeni talebini Asbaşkan Acun Ilıcalı açıkladı. Orta hakemlerin gösterdiği performansından memnun olmadıklarını belirten Ilıcalı, "Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor - 1

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı VAR hakemlerinin yabancı olmasını yeterli bulmadı, orta hakemlerin de yurt dışından getirilmesi için çağrıda bulundu.

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Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor - 2

Ilıcalı, Göztepe’ye karşı alınan 3-2’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Orta hakemlerin gösterdiği performansından memnun olmadıklarını belirten Ilıcalı, "Bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor - 3

"YABANCI VAR HAKEMİNİN GELMESİNİ GALATASARAY’DA BİZİMLE BİRLİKTE İSTEDİ"

Yabancı VAR hakemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, “Biz dikkat ederseniz 1 ay kadar süredir rakibimizle ilgili konuşma yapmıyoruz. Konuşmuyoruz bu konuyla ilgili polemiğe girmiyoruz. Rakibimiz de maşallah bu konuda özen gösteriyordu. Ne zamana kadar? Puan farkı 6 oldu ve bir anda şaşırtıcı şekilde yabancı VAR’la ilgili sitemler duymaya başladık. Yabancı VAR gelsin diye biz ağustos, eylül ayından beri söylüyorduk. Rakibimiz de gelir gelmez, 'Biz de istiyorduk' diye açıklama yaptı. 'Biz de istedik' dediler. Yabancı VAR’ı birlikte istedik. Geldi yabancı VAR, şimdi itiraz ediyorsunuz." diye konuştu.

Fenerbahçe'den VAR hakemlerinden sonra orta hakemlerin de yabancı olmasını istiyor - 4

"ORTA HAKEMLERİNDE KRİTİK MAÇLAR İÇİN YABANCI OLMASINI İSTİYORUZ"

Fenerbahçe-Göztepe maçının hakemiyle ilgili Öztürk’ün sözlerini değerlendiren Ilıcalı, “Hakemler maçtan bir gün önce baskı altına alındığı zaman orta hakemlerle ilgili de böyle problemler yaşıyoruz. Orta hakemlerle ilgili sarı kart problemi yaşıyoruz. 30 sarı kart gibi fark var iki takımın arasında. Biz bu saatten sonra önemli maçlarda orta hakemin de yabancı olmasından yanayız. Ben rakibimizde bu konuyla ilgili aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Orta hakemle ilgili de çok büyük şikayetleri var. Şuanda teklifimizi yapıyoruz. Orta hakemlerinde kritik maçlar için yabancı olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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