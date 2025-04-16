Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten tepkilere cevap: "İlk suçlanacak kişiler biziz, normal"
Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Dusan Tadic, FBTV'ye verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu. Sırp yıldız, kendisine gelen eleştirilere de cevap verdi.
Fenerbahçe'nin Sırp hücum oyuncusu Dusan Tadic, mazeret göstermeden mücadeleye devam etmeleri gerektiğini belirterek, bu sezonki Süper Lig şampiyonluğunun sarı-lacivertli camia için çok önemli olduğunu söyledi.
Tecrübeli futbolcu, takımın ve kendi performansı ve sezonun kalan maçlarına yönelik FBTV'ye açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu, son 7 maçta ellerinden geleni yapacaklarını ve sarı-lacivertli taraftarlardan destek beklediklerini aktardı.