Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten tepkilere cevap: "İlk suçlanacak kişiler biziz, normal"

"YETERLİ OLACAK MI GÖRECEĞİZ"

Fenerbahçeli taraftarların desteğiyle daha güçlü olduklarına dikkati çeken 36 yaşındaki kanat oyuncusu, "Puan farkının kapanması, beraberinde psikolojik bir avantaj da getiriyor. Fark 11 puandan 3'e düşüyor. Tabii ki bu büyük bir avantaj ama şu an kontrol edebildiğimiz, elimizde olan şey oynayacağımız 7 maç. Dolayısıyla bu oynayacağımız 7 maça odaklanmamız gerekiyor ve kalan 7 maçı kazanabilmek adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymalıyız. Sonrasında çok istediğimiz şampiyonluğu elde edebilmek için yeterli olacak mı göreceğiz. Bu şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Tabii ki bu noktada taraftarlarımıza da ihtiyacımız var. Bizler her zaman onların destekleriyle çok daha güçlüyüz, buna hiç şüphe yok." diye konuştu.