Fenerbahçeli futbolcular maç sonunda yıkıldı. "Korkunç ve kötü hissediyorum"
23.02.2026 23:00
Son Güncelleme: 23.02.2026 23:03
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçeli futbolcular Fred, İsmail Yüksek ve Nelson Semedo, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Chobani Stadyumu'ndaki maçta lider Galatasaray ile puanını eşitleme fırsatını geri çeviren sarı-lacivertlilerin futbolcuları, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"KORKUNÇ VE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"
Oyuna sonradan dahil olan Fred, "Çok zor, kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki maçları kazanalım." dedi.
"BIRAKMAYACAĞIZ"
Çağlar Söyüncü'nün çıkmasının ardından kaptanlık bandını koluna geçiren İsmail Yüksek ise "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duydu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"
Nelson Semedo ise "Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.