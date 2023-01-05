Fenerbahçeli Joshua King Galatasaray derbisi öncesi konuştu: O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz

“HER OYUNCU İÇİN SAKATLANARAK SAHALARDAN UZAK KALMAK ZORDUR”



King yaşadığı sakatlıkla ilgili ise, “Her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmak zordur. Özellikle bir takıma yeni katılmışsanız. Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim ama milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Özgüven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Forvet oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz” dedi.





