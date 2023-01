Fenerbahçeli Joshua King Galatasaray derbisi öncesi konuştu: O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz

“BÜTÜN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYAN BİR ASKER GİBİ HİSSETTİM”



Gol sevincinin sebebi hakkında da konuşan King, “Aslında o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce bir yerde görmemiştim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a karşı da gol atarsam muhtemelen bu sevinci yaparım, henüz planlamadım” sözlerini sarf etti.