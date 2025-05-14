Fenerbahçeli Oosterwolde ve Mert Müldür için olaylı derbi davasında zorla getirme kararı

"DARPTA BULUNMADIM, SADECE KENDİMİ SAVUNDUM"

Sanık doktor Ertuğrul Karanlık savunmasında, "Suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü’nün doktoru olarak maçta bulunuyordum. Maçı kazandıktan sonra seyircimiz ile kutlama yapmak istedik. Ancak izin verilmeyerek soyunma odalarına gitmek zorunda kaldık. Bir süre oradaki görevli polisler, Galatasaray seyircileri stadı boşalttıktan sonra seyircimizi selamlayabileceğimizi söyledi. Ne kadar sürdüğünü hatırlamadığım bir süre sonra soyunma odasından çıkıp stada geri döndük. Bir kısım Galatasaray yöneticisi ve görevlileri kutlama yapmamızı engellemeye çalıştı. Sonrasında stattan çıkmamız istendi. Stattan çıkmadan önce bir grup arkadaş fotoğraf çekilmek istedi, ben polise sorarak kendilerine fotoğraf çektim. Onların bayrakla çekildiği fotoğraf hoşuma gidince kendimin de dahil olduğu bir selfie çekilmek istedim. Tam bu sırada koşarak takım elbiseli biri bize doğru geldi. küfürler ediyordu. Bir anda gelip benim göğsüme yumruk salladı. Bayrağı almaya çalışıyordu. Ne olduğunu anlayamadım. Telefon olmayan elimle kendisini belinden tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada ağzıma vurdu. Sonradan fark ettim, ağzım kanamış. Ben yere düştüm. Ben kendisine karşı sadece kendimi savundum. Birkaç hafta önce Trabzonspor maçında yaşadıklarımızdan dolayı korku yaşadım. Ben kendisine bir darpta bulunmadım. Sadece kendimi savundum. Kendimi savunurken tam olarak neler gerçekleştiğini hatırlayamıyorum. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Olay bu şekilde meydana geldi. Bana gelip vuran kişinin adının Ali Çelikkıran olduğunu öğrendim. Kendisi uzun saçlıydı, takım elbiseliydi. Bana vurduktan sonra ben yere düştüm. Polisler beni kaldırdı, sonrasını görmedim. Ortalık karıştı. Çok uzun sürmedi. Ben ağzım kanadığı için ertesi gün gidip Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nden acil servisten darp raporu aldım. Maçlarda böyle şeyler yaşanabildiği için şikayetçi olmadım. Sonrasında hakkımda dava açıldığında çok şaşırdım. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.