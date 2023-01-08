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Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe

Derbide biletlerin tamamını tüketen Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanan derbi öncesinde bir koreografi sergiledi.

Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 1

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde koreografi gösterisinde bulundu.


Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 2

Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı.


Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 3

Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart da açıldı.


Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 4

Diğer iki tribünde de dev posterler yer aldı.


Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 5

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu.


Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: İki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe - 6

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.

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