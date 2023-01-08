Fenerbahçeli taraftarlardan koreografi: ki kıta yedi tepe en büyük Fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde koreografi gösterisinde bulundu.
Sarı-lacivertliler, Okul Açık Tribünü'nde üzerinde "Our City, Our Rules" yazan bir koreografi açtı.
Koreografinin alt tarafında "İki Kıta, Yedi Tepe; En Büyük Fenerbahçe" yazılı bir pankart da açıldı.
Diğer iki tribünde de dev posterler yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, derbide koltukların tamamını doldurdu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterirken, 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Derbiye Galatasaray taraftarı alınmazken, sarı-lacivertli kulübün yönetimi misafir takım tribününü de kendi taraftarları için açtı.