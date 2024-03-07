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Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın ilk dakikalarında sahaya yabancı madde ve meşale attı. Maçın hakemi mücadeleyi durdurdu ve stadyumda Türkçe anonslar yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 1

Sahaya atılan meşaleler nedeniyle Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçının ilk dakikaları kısa süre durdu.

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Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 2

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fenerbahçe deplasman tribününün meşale ve yabancı maddeler sahaya atıldı.


Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 3

Bu süreçte stadyumda Türkçe anonslar yapıldı ve sahaya yabancı madde atılmaması istendi.


Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 4

UEFA stadyumda meşale yakan ve sahaya yabancı madde atan takımlara ve taraftarına ceza uyguluyor.

Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 5

Sahaya atılan meşaleler toplandıktan sonra oyun tekrar başladı.

İşte o anlardan yansıyan diğer kareler...

Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 6
Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 7
Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale - 8
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