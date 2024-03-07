Fenerbahçeli taraftarlardan Union Saint-Gilloise maçında sahaya yabancı madde ve meşale
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe'de taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmanın ilk dakikalarında sahaya yabancı madde ve meşale attı. Maçın hakemi mücadeleyi durdurdu ve stadyumda Türkçe anonslar yapıldı.
Sahaya atılan meşaleler nedeniyle Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçının ilk dakikaları kısa süre durdu.