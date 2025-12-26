Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi oldu, ülkesinden talip çıktı! 25 milyon euro ayrıntısı dikkat çekti
26.12.2025 15:16
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Marco Asensio için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe adına sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde ilk devrenin en dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Marco Asensio olmuştu.
SÜRPRİZ TALİP ÇIKTI
Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan ve performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fichajes'in haberine göre La Liga ekibi Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
TRANSFER ZOR AMA VILLARREAL UMUTLU
Bu sezon sarı-lacivertli forma ile gösterdiği performansın üst düzey olduğuna dikkat çekilen Asensio için Villarreal'in takım içi liderliği vereceği bir transfer planı oluşturduğu belirtildi.
La Liga'ya dönüşün de Marco Asensio için cezbedici bir durum olduğunun altı çizilirken, oyuncunun İspanyol futbolunu yakından tanıması ve sevmesinin de önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi.
FENERBAHÇE'NİN BELİRLEDİĞİ BONSERVİS
Haberde Fenerbahçe'nin Asensio için 20-25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirlediği ve bu paranın altındaki teklifleri dikkate almayacağına vurgu yapıldı.
Villarreal'in transferin kolay gerçekleşmeyeceğinin farkında olduğu ancak ikna çabalarının meyvesini vereceğine inandıkları yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
Asensio, sezon başında Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye 7 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.