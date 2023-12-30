Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar havalimanlarına akın etti

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi. Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı. Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.

SÜPER KUPA MAÇI İÇİN ERTELEME KARARI