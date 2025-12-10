Fenerbahçeli yıldızı, "Rahat değil, ayrılık kararı aldı" diyerek duyurdular
10.12.2025 14:15
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla taraftarların eleştirilerine maruz kalan Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Zirvenin 3 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde santrfor oyuncusu Youssef En-Nesyri, performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILIK KARARI ALDI"
Başakşehir maçında da Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ederken müsait pozisyonda kaçırdığı gol sonrası skorun 1-1'e gelmesi nedeniyle büyük tepki alan Faslı futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Africa Foot'un haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den en kısa sürede hatta mümkünse ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.
"BASKIDAN BUNALDI, AFRİKA KUPASI'NA ODAKLI"
Haberin devamında deneyimli futbolcunun Fenerbahçe'deki baskı nedeniyle bunaldığı ve Avrupa'dan önemli teklifler almak için kendisini Afrika Kupası'na adapte ettiği kaydedildi.
"RAHAT HİSSETMİYOR"
Fenerbahçe'ye 19 milyon 500 bin euro karşılığında Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'nin kendisine gelen sert eleştirilerden dolayı rahat hissetmediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için 40 milyon euro değerindeki transferi değerlendirmeye almayan futbolcunun, şu anda ayrılığa oldukça sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.