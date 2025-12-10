Fenerbahçeli yıldızı, "Rahat değil, ayrılık kararı aldı" diyerek duyurdular

Başakşehir maçında da Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü devam ederken müsait pozisyonda kaçırdığı gol sonrası skorun 1-1'e gelmesi nedeniyle büyük tepki alan Faslı futbolcu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Africa Foot'un haberine göre Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den en kısa sürede hatta mümkünse ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.