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Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in de performansı dikkat çekiyordu. İlk kez A Milli Takım'a seçilen ve Ay-Yıldızlı formayı terletme gururunu yaşayan Akçiçek'e bir talip daha çıktı.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak. Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, birçok futbolcusunu milli takımlarına göndermişti.

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Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 2

Bu isimler arasında yer alan Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı. İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen Akçiçek, Ay-Yıldızlı formayı da Macaristan ile oynanan rövanş maçında ilk kez sırtına geçirdi.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 3

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği bilinen genç stoper için dikkat çeken bir haber daha gündeme geldi.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 4

Almanya'dan Bild'in haberine göre Bayern Münih scout ekibi, Yusuf Akçiçek'i öncelikli takip listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 5

Bundesliga devinin henüz transfer için kesin karar vermediği ancak Yusuf'un gelişimini yakından izleyeceği aktarıldı.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 6

Ayrıca haberin devamında 19 yaşındaki stoperi Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in de yakın olarak takip ettiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro - 7

Bayern'in Yusuf Akçiçek'in potansiyeline ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği yazıldı. Sarı - lacivertlilerin ise pazarlık masasına 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle oturacağı ileri sürüldü.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan genç yıldız adayı, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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