Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in de performansı dikkat çekiyordu. İlk kez A Milli Takım'a seçilen ve Ay-Yıldızlı formayı terletme gururunu yaşayan Akçiçek'e bir talip daha çıktı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak. Lige verilen milli arada çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertliler, birçok futbolcusunu milli takımlarına göndermişti.