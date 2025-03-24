Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in taliplerine bir yenisi daha eklendi: 40 milyon euro

Bayern'in Yusuf Akçiçek'in potansiyeline ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği ve Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği yazıldı. Sarı - lacivertlilerin ise pazarlık masasına 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle oturacağı ileri sürüldü.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan genç yıldız adayı, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.