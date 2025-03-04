Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Milan Skriniar ile stoperde iyi bir ikili olan Akçiçek, son olarak Alman devi Bayern Münih'in yakın takibine girdi.
Avrupa'da yoluna devam eden Süper Lig'de ise lider Galatasaray'la arasında puan farkını 4'e düşüren Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.