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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözdesi 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek dünya devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Milan Skriniar ile stoperde iyi bir ikili olan Akçiçek, son olarak Alman devi Bayern Münih'in yakın takibine girdi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 1

Avrupa'da yoluna devam eden Süper Lig'de ise lider Galatasaray'la arasında puan farkını 4'e düşüren Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 2

Ara transfer döneminin hemen ardından savunma hattındaki sakatlıklar sebebiyle Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun şans verdiği genç yıldız gelen şanslarını iyi kullandı.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 3

19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da Anderlecht'e karşı oynanan play-off maçlarında gösterdiği performansla da dev takımların radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 4

Eşleşmenin ilk maçında gol getiren pası veren ve ikinci maçında da fileleri havalandıran Akçiçek, son olarak Alman devi Bayern Münih'in yakın takibine girdi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 5

Akçiçek'i kadrosunda görmek isteyen Münih, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Akçiçek dünya devinin takibinde - 6

Akçiçek bu sezon 13 maça çıkmış, 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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