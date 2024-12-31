Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi

11 TRANSFER

Fenerbahçe, 2024 yılında 11 oyuncu transferi yaptı.

2023-24 sezonunun devre arasında kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i bonservisiyle katan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini ise kiraladı.

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda ise önceki sezon kiraladığı Çağlar'ın bonservisini satın almasının yanı sıra Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic ile kadrosunu güçlendirdi.