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Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Türkiye Kupası'na erken veda etti. Çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne konuk olarak Fenerbahçe, rakibine 3-0 mağlup olarak kupadan erken elendi. Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'ya alt yaş takımıyla çıkma kararı verdi. Ligde yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile karşılaşacakları finale 19 yaş altı takımıyla çıktı. Maçın başında sahadan çekilen Fenerbahçe, 3-0 hükmen yenik sayıldı. Yeni sezonun başında Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi ise spor dünyasında yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 1

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2024 yılını kupasız kapatıyor.

Türkiye Kupası'nı kazanarak 2014'ten sonraki 9 yıllık kupa hasretine 2023'te teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde son veren sarı-lacivertliler, 2024'te ise müzesine kupa götüremedi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2024 yılına giren Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligdeki etkili futbolunu kupayla taçlandıramadı.

Sezonda 99 puan alarak ligi 2. tamamlayan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.

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Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 2

55 RESMİ MAÇ OYNADI

Fenerbahçe, 2024 yılında 55 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, 37 lig, 14 Avrupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa karşılaşmasında boy gösterdi.

Fenerbahçe, bu maçların 29'unu İsmail Kartal, 26'sını ise Jose Mourinho önderliğinde oynadı ve 37 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 3

99 PUAN ŞAMPİYONLUK GETİRMEDİ

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligde 99 puan toplamasına karşın şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Oynadığı futbolla beğeni toplayan sarı-lacivertliler, ligi 102 puanlı Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 4

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Türkiye Kupası'na erken veda etti.

Kupada 2022-23 sezonunda elde ettiği şampiyonluğu sonraki yıla da taşımak isteyen sarı-lacivertli ekip, 5. turda Adanaspor'u 6-0 yenerken, son 16 turunda Gaziantep FK'yi 2-0 ile kupanın dışına itti.

Çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne konuk olarak Fenerbahçe, rakibine 3-0 mağlup olarak kupadan erken elendi.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 5

AVRUPA'DA ŞAMPİYONA PENALTILARLA KAYBETTİ

Fenerbahçe, geçen yıl UEFA Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.

Bu kulvarda 2. eleme turunda Zimbru, 3. eleme turunda ise Maribor'u geçen sarı-lacivertliler, play-off'ta Twente'yi 2 maçta da yenerek adını gruplara yazdırdı.

H Grubu'nu 6 maç sonunda 12 puanla zirvede bitiren İsmail Kartal'ın ekibi, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Zorlu eşleşmeden de galip çıkmayı başaran Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaştı.

Deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibini sahasında 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, penaltı atışları sonucunda kupanın dışında kaldı.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 6

SÜPER KUPA'DAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'ya alt yaş takımıyla çıkma kararı verdi.

Ligde yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile karşılaşacakları finale 19 yaş altı takımıyla çıktı.

Maçın başında sahadan çekilen Fenerbahçe, söz konusu kupaya da ulaşamadı.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 7

11 TRANSFER

Fenerbahçe, 2024 yılında 11 oyuncu transferi yaptı.

2023-24 sezonunun devre arasında kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i bonservisiyle katan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini ise kiraladı.

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda ise önceki sezon kiraladığı Çağlar'ın bonservisini satın almasının yanı sıra Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic ile kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 8

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı, 2024 yılında 2 teknik direktör çalıştırdı.

Geçen sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe beğeni toplayan bir performans sergilemesine rağmen tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Kartal'ın ardından takımın başına Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi - 9

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 2025 yılına istemediği bir noktada girdi.

Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, 36 takımlı lig usulü oynanmaya başlanan UEFA Avrupa Ligi'nde de 21. sırada yer aldı.

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