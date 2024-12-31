Fenerbahçe'nin 2024 karnesi: Türkiye Kupası'na erken veda etti, Süper Kupa'dan vazgeçti, Mourinho'nun imzası ses getirdi
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Türkiye Kupası'na erken veda etti. Çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne konuk olarak Fenerbahçe, rakibine 3-0 mağlup olarak kupadan erken elendi. Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'ya alt yaş takımıyla çıkma kararı verdi. Ligde yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile karşılaşacakları finale 19 yaş altı takımıyla çıktı. Maçın başında sahadan çekilen Fenerbahçe, 3-0 hükmen yenik sayıldı. Yeni sezonun başında Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi ise spor dünyasında yankı uyandırdı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2024 yılını kupasız kapatıyor.
Türkiye Kupası'nı kazanarak 2014'ten sonraki 9 yıllık kupa hasretine 2023'te teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde son veren sarı-lacivertliler, 2024'te ise müzesine kupa götüremedi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2024 yılına giren Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligdeki etkili futbolunu kupayla taçlandıramadı.
Sezonda 99 puan alarak ligi 2. tamamlayan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti.