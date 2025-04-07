Fenerbahçe'nin 4-1'lik Trabzonspor galibiyetine çarpıcı yorum: "Çok enteresan | 8 haftayı iyi izleyin"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Spor yazarları, Anderson Talisca'nın yıldızlaştığı maçı köşelerinde mercek altına aldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.