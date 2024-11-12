Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç tarihi: Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe bir sonraki Avrupa maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarına geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Futbolseverlerin gözü şimdi deplasmanda Slavia Prag ile yapılacak maçın tarihine çevrildi. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi...