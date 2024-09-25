Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Süper Lig'e ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de hedef bu maçtan üç puanla ayrılmak. Futbolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına geri sayım başladı. Süper Lig'de son olarak sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı hakkında bilgiler...