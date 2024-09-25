Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE RAKİPLE GEÇEN SEZON DA KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.





