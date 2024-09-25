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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Süper Lig'e ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de hedef bu maçtan üç puanla ayrılmak. Futbolseverler de bu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçına geri sayım başladı. Süper Lig'de son olarak sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını geçen sarı-lacivertliler, 3. turda ise Fransa'nın Lille ekibine elenince yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı. İşte, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı hakkında bilgiler...

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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile 26 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ve tabii üzerinden şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı konuk edeceği ilk hafta maçında, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakada Mathieu Vernice dördüncü hakem, Bastien Dechepy VAR ve Romain Lissorgue AVAR görevini üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE RAKİPLE GEÇEN SEZON DA KARŞILAŞTI

Sarı-lacivertliler, Belçikalı rakibiyle geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında iç sahada 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 274 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 56 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde 391 gol gördü.


Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği kadroda 5 isim yer almıyor.

Yeni transferlerden Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'in yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent Avrupa müsabakalarında forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Bright Osayi-Samuel'in durumu ise netlik kazanmadı. Takımla birlikte çalışan Nijeryalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçı: Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 137. MÜSABAKA

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 136 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip bu müsabakalarda 60 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 33 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 191 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 171 gole engel olamadı.

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