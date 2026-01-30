Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım arasına kalmayı başaran sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.