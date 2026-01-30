Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
30.01.2026 01:01
Son Güncelleme: 30.01.2026 01:17
NTV - Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının son haftasında FCSB deplasmanından beraberlikle dönen Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 8. ve son hafta maçında Romanya'nın FCSB takımına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, National Arena'da oynanan müsabakadan 1-1'lık beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ev sahibi ekibin sayısı ise 71'de Cisotti ile geldi.
Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunu garantilemiş olan Fenerbahçe, lig etabını 19. sırada tamamladı.
MUHTEMEL RAKİPLER
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım arasına kalmayı başaran sarı-lacivertlilerin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe, play-off turunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.
SON 16'YA KALIRSA...
Fenerbahçe'nin play-off etabını geçip tur atlaması halinde son 16 turundaki muhtemel rakipleri ise Danimarka'nın Midtjylland ve İspanya La Liga'nın Real Betis takımları olacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs
FİNAL, İSTANBUL'DA OYNANACAK
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.